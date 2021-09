Denuncian maltrato a un niño al que no daban de comer y lo que encontraron los servicios sociales se hace viral

Una mujer del Reino Unido llamada Kayleigh vivió un curioso malentendido cuando un día llamaron a la puerta y se encontró allí a una persona de los servicios sociales, asegurando que venía a investigar una denuncia por maltrato a su hijo George.

Al parecer, algún vecino había llamado para denunciar porque oían a la mujer gritar. "Siempre te escuchan gritarle a tu hijo que no se le permite más comida y que ha comido suficiente porque ya lo has alimentado y te oyen gritar diciéndole a su hijo que 'vete, ya has tenido suficiente' y así sucesivamente", le dijo la funcionaria a la mujer.

Así que Kayleigh le preguntó a la responsable de servicios sociales si le gustaría conocer a George para demostrar que no estaba siendo desatendido.

"Así que subí las escaleras tratando de no reírme, para luego presentarle mi gato gordo y pelirrojo llamado George", contaba la mujer en su cuenta de TikTok.

"La mujer me miró y me dijo: '¿Es una broma?'", contaba Kayleigh divertida. "Le dije que deberían haber llamado a una protectora no a los servicios sociales", explica.

"Para la Karen (forma en que se denomina a una mujer conflictiva) que metió su maldita nariz pensando que estoy descuidando a mi hijo, ¡George es en realidad un maldito gato, un maldito gato muy hambrón!" ella dijo.

"Se alimenta con tres comidas al día y roba todo lo que puede", explicaba Kayleigh en un vídeo que tiene ya 2,5 millones de visionados.