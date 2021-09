"You bloody fool" ("tú, maldito idiota"): el grito de un pato que ha desconcertado a los científicos

La revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London ha publicado un artículo que incluye a los patos en la lista de animales que pueden imitar a los humanos, tras descubrir a uno de estos animales gritando "You bloody fool (Tú, maldito idiota)" en una reserva de aves australiana.

Cómo se puede escuchar en el vídeo, este pato, llamado Ripper, ha sido grabado en numerosas ocasiones emitiendo este insulto, que repite a menudo su cuidador en el zoo. Además, el ave es capaz de replicar el sonido que hace la puerta abriéndose y cerrándose.

Esto ha conseguido que los biólogos Carel Ten Cate y Peter J. Fullagar, quien realizó las grabaciones en los años 80, lleguen a la conclusión de que los patos son capaces de imitar los sonidos que escuchan en sus dos primeras semanas de vida. Normalmente, repiten los graznidos que emiten los patos más adultos.

Sin embargo, como Ripper ha sido criado en cautiverio, también ha aprendido a replicar los sonidos del entorno humano. Y según los científicos, solo emite esta "frase" cuando está apareándose. El estudio asegura que "la estructura de las vocalizaciones de los patos indica un control bastante sofisticado y flexible del mecanismo de producción vocal".

Se cree que el pato parlante de Canberra, que vivió hace más de 30 años, es el primer caso documentado de un pato que imita el habla humana. En el año 2000, ya se registró la existencia de un pato que imitaba los graznidos de otra especie de pato negro con la que convivía en vez de los de su mismo grupo.

La investigación concluye que al igual que los loros, los periquitos, los colibríes, las ballenas, las focas, los murciélagos, los elefantes y los humanos, los patos aprenden "frases" cuando son bebés y están en la etapa más temprana de crecimiento.