No es la primera vez que el sector de la hostelería se hace viral por las condiciones laborales de algunos empleados: horarios interminables, sueldos más que reducidos y condiciones que rozan lo infrahumano.

La campaña de verano no hace sino acrecentar la demanda en este sector, que busca hacer su agosto, y nunca mejor dicho. Para ello aumenta la demanda de camareros, recepcionistas o cocineros por poner un ejemplo.

Lo triste es que an algunas ocasiones las condiciones laborales son más que lamentables. Esto ha sucedido con una oferta para trabajar de camarero que se ha hecho viral en las redes sociales. Basta leer la captura del whatsapp para entender por qué.

¿Hay alguna competición de explotadores? Aquí uno que quiere inscribirse... pic.twitter.com/jm6mIipO27 — Soy Camarero (@soycamarero) July 27, 2021

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en inundar la cuenta, con todo tipo de comentarios sobre esa media jornada ofrecida por el empresario o la drástica respuesta ofrecida por la demandante. También los hay que han calificado la oferta como 'fake'. Lo sea o no, no andará muy lejana de otras ofertas del mismo tipo y, quizás, incluso por menos salario.