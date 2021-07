Pedro Sánchez levanta pasiones entre la población estadounidense. O, al menos, así quedó demostrado tras su paso por Morning Joe, el programa de la cadena MSNBC donde este miércoles fue entrevistado. La conversación apenas duró 10 minutos, tiempo suficiente para que el público le dedicara una lluvia de piropos.

El presidente del Gobierno ha arrancado esta semana su gira por EE UU en busca de inversores, una iniciativa con la que busca "colocar a España en el radar" y por la que apareció en el espacio presentado por Joe Scarborough y Mika Brzezinski, uno de los más vistos de las cadenas de cable de noticias.

Algunos de los puntos que más llamaron la atención de Sánchez fueron su optimismo, la cercanía con Joe Biden y su buena gestión del inglés. Sin embargo, hay un detalle que tampoco ha pasado por alto en las redes sociales: los telespectadores destacacaron su físico a base de halagos.

A pleasure to be on @Morning_Joe today. Spain is defining the roadmap to modernize its economy and wants to count on the US private sector. That is why we travelled here. Both countries must be allies in the face of great global challenges. pic.twitter.com/cBVU63wRKS — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2021

He is hot ("está bueno"); "gorgeous man" ("es precioso"); "good looking man" ("tiene buena apariencia"); "is like the hispanic version of John F. Kennedy" ("es la versión española de Kennedy") o"cool prime minister" ("es un presidente guay") son algunos de los comentarios que pudieron leerse durante la emisión de la entrevista en streaming, y todavía en YouTube pueden leerse muchos de ellos.

La audiencia del programa llegó a comparar al líder del Ejecutivo con el personaje de Superman, subrayando, además, otros detalles como su "inteligencia", "elocuencia" y "diplomacia".

No obstante, no es la primera vez que el político del PSOE recibe comentarios positivos sobre su apariencia, pues en 2019, el redactor de The Guardian Patrick Greenfield lo definió como un hombre "escandalosamente guapo".

Aquella definición despertó comentarios y memes no solo en España, sino también en otros países europeos. De hecho, Der Spiegel, periódico de la prensa alemana, llegó a apodar a Sánchez como "el guapo". El Financial Times lo llamó Mr. Handsome ("señor guapo").

My wife in the living room watching @MSNBC Morning Joe .. says "We need to move to Spain." I think it's because their Prime Minister looks like Superman. @chmchm pic.twitter.com/1DIWeSrwkN — Chris Morris (@camorris) July 21, 2021

Los comentarios en el vídeo de YouTube de la entrevista a Sánchez en Morning Joe. https://t.co/p3SRzXnklx pic.twitter.com/voxKrw31v8 — David Fernández 🏳️‍🌈🇪🇸🇪🇺 (@naroh) July 21, 2021

Ha ido Pedro Sánchez a hablar a un programa de estados Unidos y en los comentarios solo hablan de lo guapo que es ajdjskfhjsjdkshsj pic.twitter.com/oHzYK4Xn8x — Properly Graduated Xexu (@xexu_fernandez) July 21, 2021

Halagos en EE.UU. a @sanchezcastejon... He is hot" ("está buenorro") "gorgeous man" ("es precioso") "good looking man" ("tiene buena apariencia") "is like the hispanic version of Kennedy" ("es la versión española de Kennedy") "cool prime minister" ("un presidente guay") 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ryaI83DG6L — Miguel Ángel Pérez Rodríguez (@miguelpr83) July 21, 2021