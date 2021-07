El reto viral que puede desvelar si tienes problemas de visión

Un estudio publicado por el The National Eye Institute, en Estados Unidos, recoge una imagen que se ha hecho viral y que puede servir para detectar si se tienen problemas de visión y cuáles en concreto.

Se trata de una imagen formada con puntos en blanco y negro. En su interior hay un número de cuatro cifras y en función de cuál sea el que veamos, es posible que tengamos un problema u otro. Estas son las cuatro opciones:

Si ves el número 3246, entonces es posible que el que observa sufra de astigmatismo y miopía.

Si el número que ves es el 3240, podría ser indicativo de que el que observa tiene astigmatismo en alguno de los ojos.

Si el que observa ve el número 1246, esto significaría que se trata tan solo de un problema de miopía.

Y por último, si lo que ves es el número 1240, puedes estar de enhorabuena, porque es indicativo de que el usuario tiene una visión perfecta.

El astigmatismo se da por la curvatura de la córnea o el cristalino. Los síntomas son: visión borrosa o distorsión, cansancio visual, dolor de cabeza, entrecerrar los ojos para ver mejor o molestia en los ojos.

La miopía es cuando un ojo no refracta debidamente la luz, es decir, que no se enfoca y por ello, no se ven imágenes claras, sino figuras distantes y borrosas. Si no se trata, incluye: esfuerzo ocular, dolor de cabeza y dificultad para ver objetos a distancia.