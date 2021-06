El cubata viral de un bar de Madrid: "Pedí uno y me pusieron esto"

En internet hay muchas cosas, temas e incluso personas susceptibles de hacerse virales. Pero pocas veces hemos visto que un cubata acabe siéndolo.

Eso es lo que le ha pasado a una bebida de un bar de Madrid que una usuaria ha subido a las redes sociales a través de un tuit que ya va camino de los 50.000 'me gusta'.

"Pensando una y otra vez en que ayer pedí un cubata y me pusieron esto", ha escrito Leo, seguramente sin imaginarse la enorme repercusión que tendría su tuit.

pensando una y otra vez en que ayer pedí un cubata y me pusieron esto pic.twitter.com/OhmNCXjdLn — Leo (@_leonera_) June 15, 2021

Y no es para menos, porque, según parece, la foto muestra un base casi hasta arriba de alcohol acompañado de una botella de cola para mezclarlo. Y, precisamente, lo llamativo es la gran cantidad de alcohol que le ha servido este bar de la capital.

"Evidentemente después de esto morí", dice en otro tuit en referencia a todo ese alcohol. "Es broma, me pedí dos más, pero hoy tengo el bolso lleno de gominolas porque antes de irme del bar me pareció genial idea volcar dentro todo el plato que nos habían puesto de chuches", matiza después.

es broma me pedi dos mas pero hoy tengo el bolso lleno de gominolas porque antes de irme del bar me pareció genial idea volcar dentro todo el plato que nos habían puesto de chuches — Leo (@_leonera_) June 15, 2021

Un establecimiento del que, en principio, no da el nombre, pero que después, y viendo la repercusión de su publicación, acaba confesando de cuál se trata. "Después de la que se ha liado con esto y de tener a peña en todas mis redes sociales preguntándome qué bar es he hecho un Equipo de Investigación para acordarme de dónde me senté y es Bar Cruz, en la Plaza Cascorro. Yo fui de puto rebote, no sé si ponen las copas así siempre. Un besazo", desvela.

hOLA después de la que se ha liado con esto y de tener a peña en todas mis rrss preguntándome qué bar es he hecho un equipo de investigación para acordarme de dónde me senté y es bar cruz en la plaza cascorro yo fui de puto rebote no se si ponen las copas asi siempre un besazo!!! — Leo (@_leonera_) June 15, 2021

Un hilo en el que los usuarios han participado, poniendo ejemplos de otros cubatas también cargados de alcohol en otros muchos puntos del mundo.