Un 'influencer' intenta comer gratis en un restaurante y el dueño le responde: "Me parece que muestra falta de empatía"

Internet lo ha cambiado todo y el mundo de la publicidad es algo que ha ido mutando, dejando más de lado a los medios tradicionales para hacer promoción en internet. De entre todas las redes sociales, Instagram se ha convertido en la reina de la publicidad.

Es de dominio público que un tipo de publicidad nueva es que alguien con muchos seguidores en redes sociales promocione un producto o servicio gratis, a cambio de un pack de esos productos o de una noche de hotel gratis (si está promocionando un hotel).

Esto es lo que les ha pasado en el restaurante catalán Ana y Quintín. Un influencer les habló para saber si podía ir a comer gratis a cambio de compartir información sobre el restaurante en su cuenta de Instagram, a través de publicaciones y stories.

Pues pensaba yo que esto ya no pasaba, a ver qué le contesto? Alguna idea? pic.twitter.com/pxvkoFIW80 — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

El restaurante decidió contestarle al chico, no sin antes preguntar en su perfil de Twitter sobre cuál sería la mejor respuesta. Lo primero que contestaron fue que hace 14 años que no hacen publicidad en ningún medio y continuaron: "Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos lo publicite no nos parece que sea necesario ni positivo. Seguramente atraerá más personas a pedirnos gratuidades".

Añadieron que en los 16 años de trayectoria con su local, han pasado críticos de muchos medios de comunicación reconocidos, que han pagado siempre su comida. "En los tiempos que corren, después de la pandemia y de tener el restaurante cerrado y con restricciones venir a pedir comer gratis me parece una falta de empatía y de oportunismo por su parte", han puntualizado después.

Pues ya está contestada. Seguiremos informando pic.twitter.com/Upj54RUmDW — AQ (@AQTgn) June 7, 2021

Como apostilla final le han planteado una pregunta a este influencer: "Vaya usted donde quiera, pague lo que le toca, como hacemos todos, y opine lo que quiera. ¿Qué pasaría si viniese y la comida fuese basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?".

El restaurante, que ha compartido toda la conversación por Twitter, no se ha pronunciado sobre si ha obtenido respuesta del interpelado o no. El tuit con la conversación ha alcanzado casi 9.000 'me gusta' y más de 1.200 retuits.