Durante semanas, ha estado triunfando en Twitch una nueva tendencia, el llamado Hot Tub Meta o la meta de hacer directos en una bañera de hidromasaje o piscina. Sin embargo, esto ha hecho que la plataforma se llene de streamers en bañador y bikini, lo cual es una forma de no saltarse las normas, más o menos.

Esto provocó que Twitch tomara algunas medidas como eliminar los ingresos por publicidad de algunos de estos usuarios, como Amouranth, una de las streamers más populares que emitía en bikini dentro de una piscina hinchable y sentada en un flotador con forma de plátano, pepino o salchicha. Pero ahora, la plataforma de Amazon ha querido solucionarlo de un plumazo simplemente creando una categoría.

La mayoría de secciones de los directos de Twitch correspondían a diferentes videojuegos, y hay otra que es "Just Chatting" (solo charla), la cual se utiliza para los usuarios que simplemente están hablando y pasando el rato con sus suscriptores. Esta era la usada para el Hot Tub Meta, pero ahora se deberá usar la nueva categoría: "Piscinas, jacuzzis y playas".

"Bajo nuestras políticas actuales de desnudez y vestimenta y de contenido sexualmente sugerente, los streamers pueden aparecer en traje de baño en situaciones contextualmente apropiadas (en la playa, en una bañera de hidromasaje, por ejemplo)", explicó Twitch en su blog. De este modo, la estrategia de muchos usuarios de montar una piscina en su cuarto para hacer lo mismo que hacían hasta ahora, pero justificando que salgan en bañador, será completamente legal de acuerdo a la nueva categorización.

"Si bien tenemos directrices sobre el contenido sexualmente sugerente, ser considerado sexy por otros no está en contra de nuestras reglas, y Twitch no tomará medidas contra las mujeres, o cualquier persona en nuestro servicio, por su atractivo percibido", añadió tras la polémica surgida con la 'censura' que se le realizó a Amouranth. De este modo, el contenido que se define como "pornografía, actos sexuales y servicios sexuales" es lo que no está permitido,

Sin embargo, la red social también ha incidido en un elemento que ha sido muy criticado en los últimos días, la ambigüedad de sus normas: "No son tan claras como podrían ser", por lo que serán actualizadas "en los próximos meses".