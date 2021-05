Un joven va a pescar y acaba siendo perseguido por un caimán de más de tres metros

Tommy Lee es un joven de 22 años, natural de Florida (Estados Unidos), que se ha llevado el susto de su vida al ir a pescar a un lago de la zona de los Everglades. Todo ha quedado recogido en un vídeo grabado por él mismo.

El joven estaba pescando tranquilamente cuando, de repente, algo que sale del agua le asusta. Se trata de un caimán de más de tres metros de largo que comienza a perseguirle por uno de los senderos.

En el vídeo compartido en YouTube, se ve cómo Tommy se cae en un momento dado y respira muy fuerte, inquieto y seguramente temeroso por su propia integridad física o hasta por su vida.

Un canal de la plataforma de vídeo fue el encargado de publicarlo y añadió algunas declaraciones con las que el protagonista quería ilustrar las imágenes. "El caimán parecía mucho más grande y más cerca en persona. Se acercó a menos de 3 metros de mí. Corrí hacia atrás y me caí mientras me perseguía. Luego me enfrenté a él y me persiguió de nuevo antes de retirarse al agua", han sido las palabras de Lee sobre el suceso.

Los responsables pertinentes de esa zona de Florida afirman que los caimanes suelen preferir vivir en zonas tranquilas de aguas dulces, como ríos o lagos, por lo que recomiendan a los visitantes de estas áreas que tengan cuidado para no llevarse sorpresas como las de este joven.