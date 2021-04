¿Cuán alto podrías saltar en cada planeta? Un divertido vídeo de unos divulgadores científicos da la respuesta

Un ser humano puede saltar, de media, unos 50 centímetros en vertical. Sin embargo, esta capacidad no depende únicamente de cada persona, sino que también influye la fuerza de la gravedad que, además, varía en cada planeta. Por ello, si intentas saltar en la Tierra alcanzarás una altura y si lo intentas, por ejemplo, en Venus, lograrás otra.

En primer lugar cabe destacar que, para los humanos, resultaría imposible saltar en un planeta como Júpiter, pues es un planeta gaseoso. Tampoco parece muy saludable saltar sobre Venus, pues su atmósfera no es muy adecuada para nuestra especie.

No obstante, los divulgadores de Bright Side no tienen en cuenta estos detalles -pese a que los mencionan-, pues su objetivo es explicar la gravedad en otros cuerpos celestes. Así, mencionan que, por ejemplo, en Mercurio podrías saltar, aproximadamente, 1,2 metros, aunque la cercanía del planeta al Sol y, por tanto, el calor que hace allí, no hará que tengas muchas ganas de ponerte a saltar.

En un vídeo, los investigadores explican algunos datos divertidos e interesantes sobre cada uno de los planetas que van explorando. En el caso de los planetas gaseosos, la grabación muestra que se resuelve de una forma ingeniosa con una plataforma flotante colocada a cierta altura.

La parte más graciosa sucede cuando se trata de los cuerpos más pequeños del Sistema Solar, como Ceres o Plutón, donde la gravedad es tan baja que podemos saltar, fácilmente, entre siete y 18 metros antes de caer de nuevo al suelo.