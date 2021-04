Pantomima Full se lleva la medalla de oro con su Paseín Bolt, el "único no vacunado en su deporte"

El dúo cómico formado por por Rober Bodegas y Alberto Casado, Pantomima Full ha conseguido uno de sus mejores vídeos con el último que han publicado, en el que se burlan de un personaje que asume que andar es hacer deporte para una persona joven.

La parodia toma como protagonista a un joven que defiende que hacer 10.000 pasos diarios es todo un logro y llevan al extremo la caricatura, con el tipo emocionado por su pobre logro.

"Me he propuesto andar cada día y lo estoy consiguiendo", "pero digo andar rápido, no con las manos en los bolsillos", dice muy motivado el personaje andarín, al que Pantomima Full ridiculiza asegurando que es "el único no vacunado en su deporte", más asociado con las personas mayores.

ANDAR + CHÁNDAL = DEPORTE pic.twitter.com/78d1F0MtzZ — Pantomima Full (@Pantomima_Full) April 23, 2021

A este tipo al que le gusta andar le apodan Paseín Bolt, en referencia al campeón olímpico Usaint Bolt y además le conceden la "medalla de chapa".