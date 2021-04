Los tratamientos estéticos a base de inyecciones de bótox o ácido hialurónico se ha vuelto muy populares, sobre todo entre las mujeres más jóvenes, gracias a las redes sociales. Sin embargo, su uso va más allá de la estética y puede ayudar con ciertos trastornos.

Este fue el caso de Montanna Morris, una chica al que su médico le recomendó inyectarse bótox para tratar su trastorno de la articulación temporomandibular (ATM), ya que los calmantes no le aliviaban el dolor. Sin embargo no obtuvo el resultado que esperaba.

"Mi médico me había recetado relajantes musculares antes, pero eso no ayudó, por lo que recomendó bótox como una opción antes de una cirugía mayor de mandíbula. El que me lo inyectó me dijo que tendría los resultados finales en una semana o dos, pero mi cara ya se estaba paralizando en cuatro días, así que sabía que iba a ser malo", explica la joven en un vídeo que subió a TikTok.

"El ancho de mi boca comenzó a acortarse. Podía ver cada vez menos de mis dientes cuando sonreía, eso es lo primero que noté. Luego, mis hoyuelos desaparecieron casi por completo. Mi trastorno está mejor, mi mandíbula se abrió poco después del tratamiento y se bloquea mucho menos ahora, pero sorprendentemente tengo más dolor que antes. Debido a la parálisis, he tenido bastante atrofia muscular, por lo que masticar ciertas cosas me es más difícil", continuaba.

Según indica Morris, parece ser que una persona que no era un especialista le inyectó el bótox en el músculo masetero, provocando la parálisis. Según explica el doctor Jorge Ferrús, implantólogo y periodoncista, cofundador de la clínica dental Ferrus & Bratos de Madrid: "Dado que la consecuencia del bótox es el bloqueo del nervio, no actúa directamente sobre el músculo. Por ello, si se aplica en la cara tendrá un efecto inmovilizante y anestésico en los músculos que se encuentran junto a la articulación temporomandibular".

"Si se ha producido esta paralización en la cara, es probable que se deba a dos motivos: o se ha aplicado una dosis mayor de la recomendada o bien se le ha inyectado en una zona indebida, bloqueando los nervios inadecuados", declara el doctor.

Generalmente se suele utilizar una férula de descarga para tratar el ATM y el bótox solo se utiliza cuando el paciente experimenta un dolor muy agudo que, incluso, le impide abrir la boca con normalidad. La toxina no soluciona el problema, solo mitiga las dolencias derivadas del trastorno.

¿Cuánto tiempo va a tener Montanna Morris modificada la sonrisa?

Por suerte no se trata de algo permanente ya que el bótox se va diluyendo con el paso de los meses. "Una persona que se lo ha inyectado en los labios deberá volver a recurrir a esta técnica para mantener los efectos. Generalmente, dura unos 6 meses, aunque depende de la zona. La articulación temporomandibular, al ser de un tamaño más pequeño, puede durar algo menos, pero depende de la dosis aplicada", explica el doctor Jorge Ferrús.

Por desgracia, todo esto no hubiera sucedido si la joven hubiera acudido a un centro especializado, con profesionales cualificados que sean especialistas en emplear esta técnica, ya sea en medicina estética, plástica o cirugía maxilofacial.