Un 'tiktoker' recrea con humor "la vida de un negro en España" basándose en algunos estereotipos racistas

Después del polémico cartel de campaña de Vox que ya está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de odio, muchos son los que se han lanzado a criticar este anuncio electoral del partido de extrema derecha por considerarlo racista. Pero Erik, un tiktoker español, decidió aprovechar estas supuestas "ayudas a los MENAS" para interpretar lo que sería la "vida de un negro en España" con sus "4.700 euros de ayudas".

"Me levanto por la mañana. Desayuno dos paquetes de galletas porque los negros tenemos muchísima hambre y decido irme a la ducha. En el camino me doy cuenta de que, como los negros olemos mal, no necesito ducharme, así que retrocedo", recrea el usuario con ironía.

"Decido prepararme para ir a clase. En el camino me doy cuenta de que voy a vivir de ayudas, no necesito un trabajo ni ir a clase ni nada", continúa. "Aquí estoy revisando que todos los pagos están en orden. Me chuleo un poquito porque bueno, seguramente llegue a final de mes, así que no me quejo", añade Erik mostrando una cuenta con más de 4.800 euros.

"Después voy a elegir a la próxima presa a la que voy a robar. He elegido a esta señora", dice en broma mostrando a una mujer de la calle. "Bajo corriendo y le robo el bolso. Le robo el bolso, señoras y señores, y festejo. Cómo no".

Pero este vídeo, que ya acumula más de 145.000 visitas, no es el único de ese estilo que este tiktoker ha subido, pues también tiene otro parodiando los estereotipos gays: "Así es como es el día de un maricón".