Felipe Moreira dos Santos se llevó una gran sorpresa en la última ecografía de su hijo, pues lo vio como una inyección de energía para su dura lucha contra el cáncer.

A este padre de 32 años de Guarujá (Brasil) le encontraron hace 9 meses un tumor maligno en su riñón izquierdo y, poco después de ser operado, su mujer se quedó embarazada. Tras una nueva revisión, tal y como informó el medio brasileño G1, le encontraron este nuevo tumor en el bazo y tuvo que comenzar un tratamiento de quimioterapia.

Debido a su enfermedad, no había podido acompañar a su mujer a las ecografías durante estos meses, pero fue en la última cuando se encontró con fuerzas suficientes para ello. Y menos mal que fue con ella, pues lo que vio en la pantalla le emocionó.

Felipe acredita que Davi mandou um recado durante o exame: "Esse sinal foi para fechar com chave de ouro, para eu ter certeza que vou vencer" https://t.co/7RUTGfFsoC #G1 — G1 (@g1) April 19, 2021

Felipe Moreira dos Santos pudo por fin escuchar los latidos del corazón de su hijo David y ver cómo era. Pero, además, parece casi como si se hubiera querido comunicar con él, pues con dos dedos hizo la uve de "victoria". "Incluso el médico dijo: 'Mira, hizo el símbolo de victoria con la mano'. No podía creerlo", explicó al citado medio.

"El hijo que le pedí a Dios fue para superar todo lo que estoy pasando. Esta señal es para asegurarse de que voy a vencer a la enfermedad. Si no hubiera ido, no lo habría visto, porque mi mujer no podía grabarlo", declaró el hombre. "Voy a la ecografía y hay una señal como esta, parece que es para que mi fe aumente. Me da más fuerza para superar el cáncer. Sin duda, fue una señal divina".