Lil Nas X se queda sin sus zapatillas satánicas y Nike gana la batalla para retirarlas

La compañía deportiva Nike presentó a finales de marzo una demanda contra los diseñadores de la colección de zapatillas satánicas promocionada por el cantante Lil Nas X, que a pesar de que llevan el logo de Nike no contaban la aprobación de la marca, entre otras cosas porque llevaban símbolos demoníacos.

Ahora, la marca de zapatillas ha ganado, gracias a la diplomacia, por lo que las Nike satánicas no saldrán a la venta, muy a pesar del cantante.

Según publica TMZ Nike ha llegado a un acuerdo con MSCHF, la compañía que produce las zapatillas personalizadas basadas en las Air Max 97 de Nike y modificadas inspirándose en el videoclip de la última canción del cantante, MONTERO (Call Me By Your Name).

Por el acuerdo, Nike recomprará todas las zapatillas modificadas a sus precios minoristas originales para retirarlas de la circulación. MSCHF estaba vendiendo las zapatillas de edición limitada por 1.018 dólares cada una.

El precio no es casual. Una de las inscripciones de la zapatilla dice: Lucas 10:18, el pasaje de la Biblia en el que se narra el destierro de Satanás del cielo.

La denuncia original de Nike se basaba en una infracción de marca registrada, se presentó en una corte federal el mismo día en que el artista y el colectivo artístico MSCHF sacaron a la venta la serie limitada de deportivas, que contienen supuestamente una gota de sangre humana en su suela y de las que solo hay 666 unidades.

Nike pagó el revuelo por el lanzamiento de estas zapatillas, viendo cómo eran amenazados con un boicot, por lo que la empresa tuvo que responder a las críticas asegurando que no han estado involucrados ni en el diseño ni en la venta de las zapatillas.

La colección es fruto de una colaboración entre el colectivo de diseñadores MSCHF y Lil Nas X con motivo del estreno de Montero (Call Me By Your Name).

El videoclip que acompaña la canción ha conseguido más de 35 millones de visitas en su primer fin de semana y Muestra a Lil Nas X, ganador de dos Grammy, seducido por otro hombre en lo que parece ser el jardín del Edén, tras lo que es condenado al infierno, donde termina seduciendo al diablo.

La polémica se enmarca dentro del activismo del artista por la visibilidad del colectivo LGTBQ+ en un mundo tan masculino, y a veces homófobo, como el del rap, ha explicado su autor en anteriores ocasiones.