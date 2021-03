Almacena sus fotos desnudo en Amazon Fotos y estas aparecen en la televisión de sus padres: "Estoy hiper en 'shock'"

La mayoría de dispositivos móviles ofrecen a los usuarios la posibilidad de guardar sus fotografías en su memoria interna y, además, hacer una copia en lo que se conoce como 'la nube' para, en caso de que ocurra algo, poder recuperarlas sin problemas.

Puesto que Google Fotos dejará de estar disponible de manera gratuita en junio de 2021, ya hay personas que exploran otras opciones y, entre las más comunes está Amazon Fotos, un servicio asociado a Amazon Prime que permite guardar todo tipo de fotografías de manera ilimitada.

Sin embargo, este servicio que, aparentemente, parece maravilloso, tiene un problema bastante importante: toda foto que almacenes en Amazon Fotos puede aparecer en el resto de dispositivos en los que hayas introducido tu cuenta. Esto es, precisamente, lo que le ha ocurrido a un internauta que, a través de Twitter, pedía al resto de usuarios que le ayudasen "a buscar vuelos a otro universo".

SEÑORA QUÉ MÁS CONFIANZA QUIERES? pic.twitter.com/WqmEoBkghI — Luis 🇳🇬 (@Luis8I) March 21, 2021

"Se han sincronizado mis fotos en Amazon Fotos y han acabado mis nudes en la tele de mis padres", comentaba Luis en su cuenta de Twitter donde, además, adjuntaba una captura de pantalla de los mensajes que recibió de su familia después de que hubieran visto sus fotografías desnudo.

Como era de esperar, el error ha causado un gran revuelo en la red social del pajarito, donde la situación se ha hecho viral y el tuit ha obtenido más de 15.900 'me gusta' y ha acumulado cientos de reacciones.

La madre de Luis, por su parte, se tomó el asunto a broma y, en las capturas de pantalla, se podía leer: "No te sientas mal, te he visto la picha de chico". Luis, además, se preocupó por si a su abuela le salían también las fotografías: "Me quiero morir, literal. Espero que a mi abuela no le haya salido en Alexa".