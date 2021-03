Que varias personas vean una misma imagen o escuchen un mismo sonido y perciban cosas totalmente diferentes es algo que recurrente en las redes sociales que se ha convertido casi en un reto viral. El vestido blanco y dorado o azul y negro o el audio en el que se oye una palabra que puede ser percibida como Yanny o Laurel son algunos de los ejemplos.

Ahora, en TikTok ha triunfado un challenge parecido que deja patente la distancia entre las diferentes generaciones presentes en la red social. El reto se trata de un sonido que "solo los menores de 25 años pueden oír".

El audio en cuestión es un pitido de una frecuencia alta que no todo el mundo puede escuchar, pero quien lo consigue siente que es algo molesto e incluso se ha de tapar las orejas.

Muchos tiktokers se han lanzado a realizar este reto viral y se han grabado en compañía de otra persona para ver la diferencia entre lo que oyen los que son menores y los que son mayores de 25.

En la mayoría de publicaciones, el joven se muestra incómodo por el pitido y el adulto se queda con cara de incredulidad, pues no oye nada. Podría parecer que es lo que dice el reto es cierto: los menores de 25 lo escuchan y el resto no. Pero no es del todo así.

Más que un tema de edad, se trata de un asunto relacionado con el oído que podría demostrar la frecuencia a la que alcanzas a escuchar y, por ello, hay mayores de 25 que consiguen oírlo y menores que no pueden, por lo que este challenge no es una ciencia exacta.