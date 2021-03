Un padre obliga a su hija a disculparse en TikTok por publicar vídeos haciendo 'twerking'

Hace ya tiempo que TikTok se ha convertido en una de las principales redes sociales en todo el mundo por su contenido, en el que especialmente destacan los vídeos sobre bailes virales, retos y clips de humor.

A pesar de que este tipo de imágenes generan más simpatía que desagrado, también tienen sus detractores, que no aceptan que los usuarios suban determinados movimientos de baile y consideran que no es algo apropiado en una plataforma a la que acceden niños y jóvenes.

Esto es lo que le ha ocurrido a una adolescente que utilizaba su cuenta para publicar todo tipo de bailes, lo que no ha gustado nada su padre, que la ha obligado a publicar un vídeo, que se ha viralizado, disculpándose con él y con sus familiares por su contenido después de 'pillarla' haciendo 'twerking' frente a la cámara, según recoge El Comercio.

#Viral Padre de familia reprende fuertemente a su hija y la obliga a ofrecer una disculpa tras sorprenderla grabando videos en #TikTok bailando #twerking. polémica en redes, ¿a favor o en contra? pic.twitter.com/7CVjV5QDRA — CanalTVC (@canaltvcmx) March 9, 2021

"Este vídeo lo estoy grabando para pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y vídeos que he estado subiendo, en los que me denigro. Lo hago con toda la vergüenza porque no fue la educación que mis padres me enseñaron", lee la joven en el vídeo, en el que aparece junto a su padre.

Una vez ha acabado de leer el texto, el hombre le pregunta por qué hace esos vídeos. "¿Eso eres tú? ¿Esos vídeos te representan en algo? ¿Tú eres eso? Tú eres una niña de casa, que estudia y va bien en la escuela. No tienes por qué estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las putas y tú no ereseso", le dice muy tajante mientras ella agacha la cabeza.