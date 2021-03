El rapero Lil Nas X sale en defensa de Eminem ante las críticas por sus letras anteriores al año 2000

Como sucede con muchos raperos, las letras de Eminem, generaron gran controversia, sobre todo, con los temas enmarcados antes del año 2000, donde el uso de insultos homófobos y lenguaje desagradable eran una constante.

Sin embargo, Eminem se ha convertido, de nuevo, en un nuevo objeto de controversia debido a las frustraciones de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012). Los llamados millenials (nacidos entre 1981 y 1996) se defendieron y, como ya es costumbre, el rapero Lil Nas X ha visto en este enfrentamiento su oportunidad.

En un vídeo anterior, la influencer Cassie Smith contestó a las críticas al rapero al ritmo de Forgot About Dre: "Escuchen, niños pequeños, déjenme dejar esto bastante claro. Este hombre estaba antes de que ustedes estuvieran aquí. ¿Así que lo que? ¿Estás loco? ¿Porque el hombre era letrista? ¿Mientras todos tus raperos murmuran un galimatías?".

Así, Lil Nas X aprovechó para parodiar el comienzo del clip viral: "¿La Generación Z quiere cancelar a Eminem? ¿La Generación Z quiere cancelar a Eminem? Sí, escucha, Generación Z, eres una generación Z, Z, generación de Z". Este vídeo ha acumulado en TikTok más de 2.8 millones de reproducciones.

Los esfuerzos por cancelar a Eminem parecen centrarse en la letra del tema Love the Way You Lie, en la que el rapero entona: "La próxima vez, no habrá próxima vez. Me disculpo aunque sé que son mentiras, estoy cansado de los juegos, solo la quiero de vuelta, sé que soy un mentiroso, si alguna vez intenta irse de nuevo, la ataré a la cama y prenderé fuego a esa casa".

“I won't stop even when my hair turns grey (I'm tone-deaf) / 'Cause they won't stop until they cancel me” #ToneDeaf lyric video up on my channel- https://t.co/kd4Iw5j9TIpic.twitter.com/nw1Q2eUyzN — Marshall Mathers (@Eminem) March 5, 2021

Ante el aumento de las críticas, Eminem respondió: "No puedo entender una palabra de lo que dices, soy sordo. Creo que de esta manera prefiero quedarme, soy sordo al tono. No me detendré incluso cuando mi cabello se ponga gris, soy sordo al tono. Porque no se detendrán hasta que me cancelen".