Guerra de plataformas y edades en torno a Eminem y sus polémicas letras

Hace pocos días en La 2 se pudo ver una emisión de Cachitos de hierro y cromo dedicada a aquellas canciones de los 80 y 90 cuyos mensajes y letra, surgidos de una época contestataria, ahora serían intolerables, por ser machistas, racistas o violentos, por ejemplo.

Algo así le está pasando ahora al rapero estadounidense Eminem, que ha visto como muchos jóvenes usuarios de TikTok han denunciado sus contenidos y le han criticado duramente. El detonante fue un usuario que descubrió la canción Love the Way You Lie, que es de hace once años, de 2010, un tema que Eminem cantaba a dueto con Rihanna.

"Si alguna vez intenta irse otra vez / la ataré a la cama y prenderé fuego a esta casa", dicen algunos de los versos de la canción. En el pasado Eminem explicó que "esa mierda" se la dice un fan obsesionado a Rihanna, dentro de la ficción que supone el tema musical.

En su momento Love the Way You Lie (Amo la forma en que mientes) fue alabada por abordar el tema del maltrato doméstico y ser un acicate para hablar del tema de las relaciones tóxicas, motivo por el que colaboró Rihanna en la canción.

Pero este ataque de los tiktokers hacia el rapero hizo que en Twitter sobre todo otros muchos usuarios de más edad salieran en su defensa, haciendo que el nombre de Eminem fuera tendencia varios días.

Sea como fuere, el rapero, que ha visto estas polémicas durante toda su carrera, simplemente las ha obviado y ha lanzado un nuevo videoclip de otra polémica canción, Tone Deaf, del álbum Music to Be Murdered By (Música para ser asesinado).