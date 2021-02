Una academia de idiomas utiliza palabras malsonantes para demostrar la importancia de sus clases de inglés

Si hace poco, una joven belga demostraba lo peligrosas que son las palabras polisémicas, que pueden tener significados malsonantes en según qué lugares de habla hispana, ahora es una academia de idiomas la que hace uso de un juego de palabras en inglés para demostrar la importancia de aprender diferentes lenguas.

El escaparate de este centro de idiomas de Yuhu.Learns se ha vuelto viral gracias a un tuitero que lo encontró en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. El anuncio le pareció tan curioso que lo compartió en sus redes, provocando la risa de múltiples usuarios.

Y es que este reclamo utiliza una palabra malsonante para dejar claro que se necesita aprender idiomas para no meter la pata. "Cum inside. Come inside. Learn the difference", es el texto que pone y que significa "Eyacula dentro. Entra dentro. Aprende la diferencia".

Lo cierto es que este tipo de anuncio es más que original para los que conocen la diferencia entre estas dos expresiones, quien de verdad necesite aprenderlo no entenderá la broma, pero eso le animará a "entrar dentro" a apuntarse a algún curso.