Así es el enorme 'megáfono' de metal que hay en el desierto de Mojave y que nadie sabe qué significa

Si 2020 acababa con la aparición de monolitosen diferentes partes del mundo sin una causa conocida (hasta que se conoció que era obra de un colectivo de artistas), 2021 parece no querer quedarse atrás.

En medio del desierto de Mojave (Estados Unidos) hay un aparato, que algunos identifican como un megáfono, compuesto por dos piezas de metal oxidado y de una longitud aproximada de dos metros y medio.

Concretamente el artefacto se encuentra en medio de la Reserva Nacional del Desierto de Mojave, a unas dos horas en coche de la ciudad fantasma de Crucero, en California.

Los expertos no se ponen de acuerdo en qué puede ser este objetoexactamente, que está apoyado con sendos extremos en una roca. En el medio CampsitePhotos tienen la teoría de que puede ser una sirena.

Al parecer, en el desierto de Mojave se han realizado ejercicios y pruebas militares desde 1859. A día de hoy sigue habiendo cuatro grandes instalaciones militares activas. Normalmente, los químicos se transportaban en ferrocarril, cuyos restos de vías, pueden verse bajo la colina en la que se encuentra el misterioso objeto.

Esto, según el medio mencionado, habría sido colocado ahí entre 1940 y 1950. No obstante, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Sarah Robey, profesora de Historia en la Universidad de Idaho, opina que no puede ser una sirena de esa época, ya que para ello debería tener la boca rectangular.

Un punto que abala lo dicho por Robey, y que ella misma añade, es que si fuera una sirena que tuviera que alertar de peligros como bombas o armas nucleares, debería estar colocada en un lugar donde hubiera un núcleo de poblaciónal que avisar.

Para Sarah se trata de un instrumento de medición de algún tipo. Al parecer cerca de las instalaciones militares próximas se hicieron experimentos que tenían que ver con la barrera del sonido, por lo que para ella es más un megáfono que una sirena.

En 2018 ya se tenía constancia de que este objeto se encontraba en medio del desierto, como así demuestra este vídeo de YouTube en el que un hombre viaja hasta el lugar para ver el 'megáfono' de cerca.

Hasta la fecha nadie ha podido decir con seguridad qué es o por qué se encuentra ahí la rara estructura de metal, pero muchos quieren aventurarse a ir hasta allí para verlo con sus propios ojos, algo no muy aconsejable si no se conoce la zona o no se dispone de un vehículo grande para poder conducir a través de la nada del desierto.