Los hilarantes comentarios al "bocadillo perfecto" de Paco Roncero: "No puedes negar que el vídeo consiguió aceite reír"

Muchos son los chefs que comparten parte de sus sabiduría culinaria en las redes sociales, ya sea con una receta o un vídeo cocinando. Paco Roncero es uno de ellos, pues tiene varios vídeos preparando platos. Pero recientemente, se ha viralizado uno en particular en YouTube en el que cocina un sencillo bocadillo.

"Cómo hacer el bocadillo perfecto" se llama el vídeo del chef de dos estrellas Michelín en el canal de la revista Esquire. Sin embargo, la publicación es de marzo de 2018, pero se ha vuelto muy popular recientemente por la cantidad de comentarios que ha recibido haciendo bromas con su peculiar forma de prepararlo.

La receta es fácil: pan con tomate restregado y papada ibérica. Pero también añade pimentón, aceite y sal. Sin embargo, algo que básicamente es un sencillo bocadillo, termina teniendo demasiados pasos, especialmente por el aceite de oliva.

Y este ingrediente es sobre el que pesan la mayoría de comentarios y bromas, pues Paco Roncero echa generosas cantidades de aceite después de poner el tomate, después de poner la papada y sacarlo del horno y, no contento con usarlo dentro del bocadillo, también lo echa sobre el pan antes de comerlo.

Por ello, casi tres años después de su publicación y tras casi 600.000 visitas, los usuarios han desatado todo su ingenio en los comentarios. "No puedes negar que este vídeo consiguió aceite reír", "Es el primer bocadillo que viene con una varilla para revisar los niveles", o "Ya lo dijo Fernando Simón: el bocata de Roncero llevará como mucho 2 o 3 gotitas de aceite" son algunos de los mensajes que tiene el vídeo.

"Mis palabras van para esos 1.307 que han pulsado 'no me gusta' a este vídeo...¿Qué sois? ¿arterias?", comentó otro usuario. "Cuando estoy de bajón vengo a leer los comentarios de este video, aunque me suba el colesterol", escribió otro. Pero ya hubo pioneros que hace dos años publicaron cosas similares: "¡Después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici! Simplemente gracias".