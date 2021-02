Un vídeo viral de TikTok provoca que se agote una de las máscaras de pestañas de Maybelline

Cada cierto tiempo TikTok nos da a conocer un nuevo producto viral que promete resultados milagrosos. Ya sea de alta gama o low cost, es producto siempre se termina agotando y esto es lo que ha pasado con la última máscara de pestañas que Maybelline ha sacado al mercado, la Lash Sensational Sky High.

La máscara, promete una longitud sin límites y un volumen redefinido con un precio apto para todos los bolsillos, por lo que algunas usuarias de TikTok decidieron experimentarlo por ellas mismas.

Quien inició toda esta locura fue @jessica.c.eid, que en una colaboración con Maybelline dio a conocer cómo funcionaba el producto, dando como resultado unas pestañas XXL. La publicación despertó el interés de los espectadores y algunos se apresuraron a ver si los resultados eran tan buenos como parecían.

La usuaria de @kspader abrió la máscara, escéptica del impacto que tendría en sus pestañas rubias, y quedó gratamente sorprendida por los resultados, mientras que otra usuaria, @rocio.roses que no pudo esperar a llegar a su casa y la probó en su propio coche: "¿Estás bromeando? No he estado tan emocionada con una máscara de pestañas en mucho tiempo".

Esta estampa se ha repetido multiples veces en varios vídeos, donde mujeres y hombres quedan asombrados ante la potencia de la máscara. Tanto, que en muchos lugares han conseguido agotarla.

Para conseguir esa longitud es necesario aplicar de dos a tres capas desde la raíz hasta las puntas con movimientos ascendentes en zig-zag para repartir la fórmula en todas las pestañas por igual y así lograr un resultado dramático. Actualmente se puede encontrar en páginas como Primor a un precio de 9,90 €.