Encuentran una pistola cargada en el baño de una tienda y descubren que se la olvidó un policía tras ir al baño

Entre las cosas que se pueden encontrar en un servicio público está el papel higiénico o un váter y un lavabo más o menos sucios, pero no una pistola, y mucho menos cargada. Por ello, los clientes de una tienda en el barrio de Kita (Osaka, Japón) se quedaron sorprendidos cuando encontraron una de estas armas de fuego en uno de los baños individuales.

El pasado miércoles por la mañana, un comprador entró a una tienda 24 horas y descubrió en el aseo un cinturón colgado de la puerta que llevaba un par de esposas y una pistola cargada. Rápidamente, avisó al gerente, que llamó a la Policía para que pudiera rastrear el arma.

Tal y como informó SoraNews24, la investigación los llevó a uno de sus agentes, un sargento de 30 años de la Comisaría de Osaka que estaba patrullando por la zona y entró a la tienda esa mañana a usar el baño.

Colgado del típico gancho de la puerta, destinado para dejar abrigos o bolsos, se encontraba el cinturón de este agente, por lo que parece que sintió la necesidad de quitárselo para hacer sus necesidades a gusto, y todo apunta a que eran 'aguas mayores'. Afortunadamente, solo pasaron unos 30 minutos desde que el policía entró y olvidó sus pertenencias hasta que alguien las vio y avisó.

Sin duda, esto demuestra lo seguro que se puede considerar a Japón, pues alguien encontró su pistola y rápidamente alertó para devolverla. Pero no solo eso, sino que el agente no se dio cuenta en ningún momento de que le faltaba el arma y las esposas hasta que no le llamaron, por lo que no parece que necesite normalmente usarlas.

Aun así, y aunque la pistola no fue utilizada en este tiempo, se considera una negligencia importante por la que la Policía Metropolitana de Osaka pidió disculpas. "Nos esforzaremos por controlar y asegurar más adecuadamente el equipo policial para que esto no vuelve a ocurrir", declaró un portavoz.