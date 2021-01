Un vecino de Madrid, 'estrella de la tele' por su tremendo resbalón en la calle durante una conexión en directo

El paso de la borrasca Filomena y sus terribles consecuencias por Madrid ha dejado las calles de la capital, básicamente, impracticables. Sin embargo, sus vecinos van recuperando poco a poco la normalidad, no sin llevarse algún que otro susto en el proceso.

Uno de ellos, Raúl Santana, un periodista canario residente en Madrid, lo ha sufrido en sus propias carnes. El joven tuvo la mala suerte -o buena, según se mire- de pasar delante de la cámara justo cuando Telemadrid hacía un directo para explicar las consecuencias de la nieve que ahora es hielo por las calles madrileñas. Y, sin saberlo, ejemplificó lo que en él se estaba contando.

Un tremendo, y estiloso, eso sí, resbalón que captaron las cámaras y que le ha hecho convertirse en una inesperada 'estrella de la televisión', como él mismo admite con humor.

"Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid 🤣🤣🤣🤣🤣 . Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA", ha tuiteado Raúl, adjuntando el vídeo del momento de la caída.

Soy una estrella de la televisión, me he resbalao en directo para todo Madrid 🤣🤣🤣🤣🤣



Me meo cada vez que lo veo JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/6hwQKpNQCi — Raúl Santana (@Lito_Santana) January 11, 2021

En efecto, la publicación se ha hecho viral y ya lleva más de mil retuits y sobrepasa los 9 mil 'me gusta'. Los usuarios, como él, no pueden contener la risa por el pequeño accidente sufrido, que, afortunadamente, no tuvo consecuencia alguna para su integridad física.

"Esto es una locura, veo el vídeo y me sigue haciendo gracia, por suerte parece más de lo que ha sido. Me he jartao a reír esta noche", ha escrito en otro tuit el periodista.