Las heladas en Madrid dejan boquiabiertos a los visitantes del Retiro: los patos 'caminan sobre las aguas'

La llamada borrasca 'Filomena' está haciendo historia en España, con la temperatura mínima jamas registrada en la península destacada por la estación meteorológica del Clot de Tuc de la Llança (Alto Aneu). Y la capital no se escapa de esta ola de frío, pues este jueves hay una mínima de -3 grados, temperatura que bajará hasta los -7 la semana que viene.

Las consecuencias de esta helada ya se están notando en Madrid, pues no solo han cerrado el acceso de los coches a la Sierra, sino que se está viendo a pie de calle en pleno centro, concretamente en el estanque del Retiro.

Los visitantes del conocido parque de Madrid han encontrado este miércoles una estampa insólita, pues los patos estaban 'caminando por encima del agua'. Pero no, no se trata de un truco de magia, sino que las heladas han congelado el agua y sus aves ya no nadan por ellas, sino que andan sobre ellas.

@RAM_meteo así estaba el estanque del Retiro a las 13:30 horas pic.twitter.com/Ch4AM7UUvA — carlos gonzalez (@carlosgon96) January 6, 2021

Así lo compartió el tuitero Carlos González, quien grabó varios vídeos en los que se veía a los patos caminando y también nadando por la parte que no estaba helada. Pero, para que no hubiera duda de que no era un truco de cámara, también subió un vídeo en el que cogía un trozo de hielo del estanque.