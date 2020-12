Un joven llora desconsolado después de que su madre lo condene al infierno por casarse con su novio

La familia no se elige, y aunque en muchas ocasiones los padres o hermanos quieren y apoyan incondicionalmente, hay otras personas que no tienen esa suerte y han de soportar el desprecio más duro de personas como una madre por el simple hecho de ser homosexual.

Henry Jiménez lo ha vivido en sus carnes. Este fotógrafo de moda de 21 años residente en México se volvió viral por una muy triste razón, pues publicó un vídeo en el que le contaba a su madre que se había comprometido con su novio y se iban a casar.

Lejos de recibir aplausos y vítores por su futuro matrimonio, la mujer solo tuvo para él reproches, reprimendas e incluso alusiones a la Biblia, a Satanás y al pecado que estaba cometiendo.

"Me voy a casar [...] Te quiero invitar, pero sé que tú no apruebas que me vaya a casar con mi novio", comienza diciendo Jiménez por teléfono a su madre. "No creo que me estés diciendo la verdad... ¿Tú sabes que eso es pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia. No heredarán el reino de los cielos los que se acuestan con hombres, ni los borrachos ni los adúlteros", le recita ella.

"Está mal. ¿No lo entiendes? Está muy mal. ¿En qué momento conociste a ese tipo? Te ha cegado, no conoce a Dios, no quiere nada de Dios", continúa reprochando. "Rompiste mi corazón en mil pedazos. Cada vez que me hablas de eso, me pones triste. Me pones más enferma de lo que ya estoy".

"El día que me muera, tú me vas a matar porque siempre estoy pensando en las cosas que has hecho mal. Eso es malo, eso es pecado", le dice su madre. Después, lo comparó con Judas y su traición a Dios: "Al Señor lo mataron por darte salvación a ti y por darte vida eterna, y tú lo estás cambiando todo hoy".

Entonces, Henry Jiménez intenta finalizar la llamada porque se encuentra sin fuerzas de poder seguir escuchando las palabras de su madre, pero ella empieza a criticar al Papa, probablemente por su apoyo al matrimonio homosexual: "El Papá está con Satanás. Es un satánico, alguien que no va a heredar el reino de Dios si no se arrepiente".

"Piensa bien lo que estás haciendo. No cometas pecados de Satanás. Yo no te enseñé esos caminos", dice su madre antes de finalizar la llamada.