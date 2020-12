El director de una escuela expulsa a un joven de su graduación por llevar falda

El alumno Luis Villafañe no pudo disfrutar de su graduación en la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi, un colegio superior de la provincia argentina de Tucumán. El motivo no fue otro que su indumentaria, pues el director del centro lo expulsó del edificio por llevar falda y el joven ni siquiera pudo recibir su diploma.

El suceso de este estudiante ha causado mucho revuelo en redes después de que a finales de la semana pasada compartiera lo sucedido en Instagram y denunciara la "homofobia y el machismo que existe en las instituciones escolares".

"En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política", escribió en su post en las redes. "Todos los que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos graduamos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo)".

"Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda esta clase de acciones, por nosotros y por los que vienen. ¡No nos callamos más!", concluyó Luis en su publicación.

Algo similar sucedió a principios de noviembre con un joven que fue llevado al psicólogo por acudir con falda al instituto, algo que provocó una respuesta masiva por parte de sus compañeros.

Tal y como declararon los estudiantes de este centro al norte de España a 20minutos, para defender que la ropa no tiene género no solo acudieron los chicos de su clase con falda, sino también los de otras. Pero no fueron los únicos, pues a ellos se sumaron jóvenes de todas partes del país que compartieron en redes sus vestimentas con falda.