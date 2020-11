Adolescentes acuden con falda a clase en protesta al castigo de un chico por llevarla: "Me ha dado mucha fuerza"

Adolescentes de institutos de todo el país han organizado una protesta para el miércoles 4 de noviembre consistente en acudir a clase con falda en apoyo a un chico que fue castigado por ello. La iniciativa se impulsó por redes sociales y luego por grupos de whatsapp, logrando un gran apoyo llenando TikTok y Twitter de imágenes de los alumnos vistiendo la prenda, algo que ha alentado a otros chicos a vestir libremente, según nos cuentan.

Hace unos días un joven llamado Mikel, que estudia en un centro en el norte de España, asistió a su instituto como un día más. El chico acudió a clase con falda "porque le apetecía", pero a lo largo de la mañana fue llevado a visitar a un psicólogo por parte del centro por vestir esa prenda, acción que desencadenó un castigo por parte de sus padres. Tras la experiencia, Mikel publicó un vídeo en TikTok, que cuenta con casi un millón de 'likes' contando lo sucedido: "Me apetecía llevar falda ese día y ya está. Le pedí a unas amigas que lo hiciesen conmigo".

"A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno soy tío", explica en el clip. Mikel destaca también que a sus amigas ningún profesor les pidió que se sacasen la falda como a él ni las llevaron ante el psicólogo.

En vídeos posteriores cuenta que sus padres le han castigado por llevar falda, algo que sumado al incidente del instituto ha generado una enorme reacción en redes por parte de otros jóvenes que han propuesto ir en falda a sus centros escolares este miércoles 4 de noviembre. El chico se ha mostrado muy agradecido y ha animado a todo el mundo a apoyar la iniciativa.

La propuesta y la historia se hicieron virales y esta semana, especialmente el miércoles, muchos chicos y chicas se han presentado en clase vistiendo faldas en apoyo a Mikel y denunciando que "la ropa no tiene género" y reivindicando la libertad de vestirse y sentirse como cada uno se sienta más cómodo. Lo han hecho bajo el hastag #4denoviembre.

Así, las aulas de centros educativos en puntos de todo el país se han llenado de chicos y chicas solidarios que han grabado vídeos y sacando fotos donde aparecen vistiendo la prenda. Este tipo de iniciativas secundan las ya vistas en otros países durante los últimos meses y que han dado ánimos a chicos como Mikel para salir de casa vestidos como más gusten.

Alba, una de las alumnas cuyo instituto ha decidido participar en la iniciativa, comenta a 20Minutos que en su centro el día ha sido un éxito. "En mi clase todos los chicos excepto tres han venido con falda", cuenta. En el vídeo que ha subido a redes sociales aparecen chicos y chicas de su clase "desfilando" uno a uno luciendo con orgullo sus faldas, incluyendo al propio profesor que también se unió a la iniciativa.

"No han sido solo chicos de mi clase, en la de al lado ha habido la misma participación", destaca. La organización comenzó dos días antes, tras haber visto lo sucedido con Mikel: "Se convocó el día 4 para que todo el mundo llevara falda y desmontar que la ropa no tiene género, nos pusimos de acuerdo en hacerlo en mi clase y aparte fuimos informando por otras clases".

Para Lucas, otro alumno, lo ocurrido tiene una enorme importancia y proyección de futuro. En una conversación con este medio se muestra indignado por la actuación del centro y de los profesores. "Estamos ya en 2020 y que se siga juzgando a una persona por romper con los roles de género no me parece normal, mucho menos que venga por parte de profesores y dirección. Es un peligro que las personas que en principio están educando a las nuevas generaciones tengan esa mentalidad y esos valores", comenta.

La fuerza que ha tomado la iniciativa le ha hecho sentir más seguro; "en mi caso por ejemplo me suele dar muchísimo miedo salir a la calle con ropa considerada femenina por el qué dirán. Lo que hemos formado hoy me ha dado muchísima fuerza y me ha hecho sentir súper bien conmigo mismo, y sé que no soy el único".

El objetivo de la protesta, además de apoyar a Mikel, es derribar los estereotipos y roles de género que aprietan a toda la sociedad y reducen las libertades. En las generaciones más jóvenes se notan cambios significativos en esta materia en comparación con aquellas más mayores, sirviendo de ejemplo esta iniciativa y muchas otras en las que los jóvenes toman mucha parte como el Black Lives Matter o las protestas de los últimos años a prol del movimiento LGBT+.