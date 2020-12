El emotivo vídeo en el que un niño rompe a llorar cuando su pequeño cachorro ladra tras ser vacunado

No resulta extraño que los niños pequeños lloren por una rabieta, para conseguir algún capricho o para evitar un castigo cuando han hecho algo que no deben. Lo que no suele ser tan normal es que lo hagan cuando su cachorro ladra al ser vacunado, y es así dónde se puede apreciar el gran corazón y la empatía de este pequeño.

En un vídeo subido por la madre del niño a su cuenta de TikTok con el nombre de "Mi hijo tiene un alma hermosa", se puede ver como se encuentran ambos subidos en el coche y un hombre vacuna al pequeño Chihuahua. Cuando el veterinario le tiene en brazos y le pincha, el animal comienza a emitir pequeños ladridos que provocan el desconsolado llanto de su dueño.

La tiktoker no ha dudado en publicar también el momento después en que el aparece su hijo con lagrimas en los ojos y el cachorro en brazos, donde aparece muy preocupado por el estado de salud de su pequeña mascota.

La mujer suele compartir bastante contenido en la red social tanto se su pequeño como de la mascota de este. Ambos vídeos cuentan con múltiples comentarios así como miles de 'me gusta', parece que este emotivo vídeos ha tocado el corazón de los usuarios de TikTok.