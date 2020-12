Se le cae el móvil por la ventana de un avión y lo recupera prácticamente intacto al día siguiente

Los dispositivos móviles pueden parecer más delicados de lo que en principio pueden llegar a resistir. Prueba de ello es el teléfono de Ernesto Galiotto, un ambientalista cuyo dispositivo se precipitó por la ventana del avión y logró captar la caída libre hasta el suelo.

El suceso ocurrió cuando sobrevolaban la Praia do Peró, en Cabo Frio (Río de Janeiro). En el vídeo se aprecia como este cae y va dando vueltas durante unos 15 segundos hasta tocar tierra. El vuelo fue llevado a cabo con motivo de la celebración de la renovación del Sello de Bandera Azul Internacional, que reconoce la calidad de las playas.

Cuando Galiotto bromeaba sobre que no veía la bandera azul al tiempo que grababa con su móvil, este caía por la ventana y el momento era grabado por una cámara interna del avión. Posteriormente, con ayuda de un amigo, logró, gracias a la localización GPS, rastrearlo y recuperarlo. El teléfono resistió una caída de 300 metros de altura, puesto que cuando lo encontraron este seguía funcionando y estaba prácticamente intacto.

En declaraciones a G1 Ernesto Galiotto explicó dónde encontraron el smartphone: "Estaba a unos 200 metros del agua y a pocos metros había una pareja en la playa. Se cayó a las 11:10 am del viernes, con la pantalla hacia abajo y estuvo filmando durante una hora y media. Creo que el sol lo recargó porque, cuando llegamos a recuperarlo, todavía tenía un 16% de carga".

Aunque era muy probable que el aparato estuviera destrozado, el ambientalista no perdió la esperanza de recuperarlo: "Pensé: 'si no se cae al agua lo encontraremos'". Afortunadamente el dispositivo no alcanzó a nadie ya que esto hubiera ocasionado graves consecuencias debido a la alta velocidad que alcanzó.