Vende una foto impresa de una PS5 por 500 euros para trolear a los bots que compran consolas automáticamente

Tras el lanzamiento de la nueva generación de consolas, la PS5 es una de las máquinas más demandadas y más cotizadas, pues su stock se agotó rápidamente y son pocas las reservas que van sacando. Por ello, hay muchas personas que están utilizando alguna que otra técnica para estar al tanto de cuándo salen nuevas unidades para hacerse con una y, en el peor de los casos, hacerse con varias para poder especular.

La versión con lector de disco cuesta 499 euros, pero hay PS5 a la venta por mucho más debido a que son particulares que se aprovechan de esta falta de stock para revenderlas a mayor precio. Esta forma de especular tiene incluso algunas herramientas como bots que detectan cuándo salen a la venta nuevas consolas para comprarlas automáticamente.

Sin embargo, hay veces que es fácil engañarlos y aprovecharse de su funcionamiento para devolverle la jugada a esas personas que lo que buscan es ganar dinero y aprovecharse de la falta de unidades de un producto nuevo.

Un vendedor español de eBay ha logrado trolear a algunos bots con su último producto: una foto de la PS5. "Solo imagen. Leer descripción", señala en el título.

Por 499 euros, el usuario vende lo que pone claramente que es una foto recién impresa de la consola de Sony. Pero, para no dejar ninguna duda, aclara que no quiere que ninguna persona adquiera este producto: "Está recién sacada de la impresora. ¡No recibirás la consola! Si eres un ser humano, no lo compres. Si eres un robot, ¡enhorabuena, estás ante un chollazo!".

"Humanos, cuidado, se enviará una foto de la PS5 impresa dentro de un sobre. Sin devoluciones ni reembolsos. No me pidáis el dinero de vuelta porque se especifica que no tendrás la consola. Aprende a leer", añade el vendedor.

Está claro que el producto llama la atención, por la imagen y su precio de mercado. De hecho, eBay indica que este producto recibe 159 visitas por hora y ya la han comprado 3 veces en las últimas 24 horas, esperemos que se traten de bots.

De hecho, parece que esta técnica la está adoptando algún que otro vendedor, pues ya hay diferentes usuarios por todo el mundo con el mismo producto y texto, aunque en inglés, algunos de los cuales han sido ya retirados.