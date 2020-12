El percance de Ángel Martín con el monolito fálico de Alemania en un directo de Twitch: "Ha sido sin querer"

En plena vorágine de monolitos que aparecen y desaparecen en América y Europa -de momento-, muchos son los que están comentando las noticias de estos misteriosos hallazgos. Sin embargo, hay uno de ellos que es más peligroso: el obelisco de madera que fue cortado recientemente de una montaña de Alemania en la que estaba situado.

Esta obra de origen incierto situada en la cima a más de 1.700 metros de altura es diferente a las demás, no solo por no ser de metal o llevar allí colocada desde hace más tiempo, sino porque no es una figura geométrica, sino que tiene forma fálica.

Esto hace que su imagen pueda considerarse como obscena y el simple hecho de leer la noticia puede ocasionar problemas a algunas personas, como le ha sucedido a Ángel Martín.

El cómico estaba este miércoles hablando de estos monolitos desaparecidos en un directo de Twitch cuando quiso mostrar a sus suscriptores esta obra fálica alemana, pero no se dio cuenta que su canal podría cerrarse por ello.

Cosas que le pasan a los Boomers en Twitch 🤷‍♀️🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/fwAh7cH1rr — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) December 3, 2020

Al cambiar de ventana y mostrarles la imagen del monolito, el humorista comenzó a reírse y se dio cuenta rápidamente de su error: "Vale, vamos a parar. Pensaba que se vería más chiquitico, no os voy a engañar. Pensaba que se vería más pequeño. Es verdad que ha sido bastante grande".

"Ha sido sin querer, no me van a meter un strike por esto", comentó Ángel Martín, refiriéndose a los avisos que da la plataforma por contenido inapropiado y que, acumulándolos, pueden terminar en el cierre del canal. "Me van a entender. Me entenderán, verán que he sido rápido".

"Recordad que me llamo Ángel Martín, si alguna vez este canal no está estaré abriendo otro", añadió "Ojalá no lo estuvierais viendo en la tele con niños". Pero aunque fue muy rápido, sus seguidores también lo fueron y consiguieron extraer esa parte del directo, la cual el propio cómico compartió en Twitter.