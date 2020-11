Agüero, Ibai Llanos y Ángel Martín, a carcajadas en el 'Among Us': "¿Soy tonto o soy gilipollas? Las dos cosas"

Mientras la jornada de Champions League se disputaba, y aprovechando que el Manchester City no jugaba, el Kun Agüero se metió en twitch para jugar online y retransmitir una partida al videojuego de moda, el Among Us. En esa estaban, entre otros streamers, Ibai Llanos y el humorista y presentador Ángel Martín.

En un momento de la partida, Ibai se defiende por una de las variables del juego, cuya base implica el asesinato (ficticio, claro) de los rivales sin que sea detectado. "Si yo reporto un cadáver, habiendo dos, digo que hay uno, no dos. ¿Para qué voy a decir que hay dos? ¿Soy tonto o gilipollas?", se preguntaba el vasco de manera retórica, a lo que el Kun le respondió serio, pero de guasa: "Las dos cosas". Ambos, y todos los presentes, acabaron a carcajadas.

Ya casi se puede hablar de amistad entre Agüero e Ibai. En esta ocasión no estaba el madridista Thibaut Courtois, un clásico también en estas partidas, y que han convertido su presencia en el Among Us en todo un fenómeno. En un momento dado de esta retransmisión, el propio Ibai alucinaba con la cantidad de gente que les estaba viendo en directo pese a que, paralelamente, se estaba disputando la Champions.

Ángel Martín ha sido el último en apuntarse a estas partidas, una moda que cada mañana en su informativo (todo un fenómeno en twitter ahora mismo) ya dejaba entrever, al dedicar unos segundos diarios al mundo de los eSports y los videojuegos.

Martín, como uno más, participa en todas las triquiñuelas de este adictivo y popular juego, en el que la estrategia es clave para intentar ganar. Todos los participantes deben buscar al impostor, uno que es, en realidad, el que les está matando. Una suerte de 'Cluedo' moderno que está enganchando a todos, incluidos futbolistas o presentadores de televisión que hace no tanto eran totalmente ajenos a este mundo.