El pánico por quedarse sin papel higiénico regresa a EE UU y se vuelven a vaciar los estantes

Fue un fenómeno producto del pánico, un miedo irracional orientado a un producto en concreto: el papel higiénico. Durante la primera ola de coronavirus en muchos países ocurrió que la gente se lanzó en masa a comprar este producto para la higiene íntima, agotándolo rápidamente.

Sin embargo, rápidamente fue repuesto y nunca se produjo el desabastecimiento que al parecer temían quienes se lanzaron a comprar este producto en grandes cantidades.

Pero se aprendió poco de la experiencia, al menos en EE UU. La llegada a ese país de una segunda ola de la covid ha hecho que a algunos consumidores les entrara de nuevo la neura por garantizarse el papel higiénico.

Y de nuevo, Twitter se ha llenado de fotos y ejemplos de estantes y lineales de supermercados vacíos, sin papel higiénico. También de memes, claro.

Sin embargo, muchos fabricantes han aclarado ya en medios de comunicación que no hay razón para alarmarse, que hay reservas suficientes y que han aumentado la producción, por lo que el abastecimiento está garantizado.

