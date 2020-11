Este perro recorrió 60 kilómetros para volver a casa con sus dueños

La lealtad de los perros hacia sus dueños no tiene límites. Así lo ha demostrado Dou Dou, un can que ha recorrido hasta 60 kilómetros para volver a casa con su familia después de que estos lo dejaran olvidado en un área de servicio en China casi un mes antes, según informa Daily Mail.

La familia, residente en la ciudad de Hangzhou, salió de viaje para reunirse con sus parientes. Durante el camino, decidieron detenerse para descansar en la estación de servicio Tong Lu, a 60 kilómetros de su hogar. Allí fue donde accidentalmente se olvidaron a Dou Dou.

El señor Qiu, dueño del animal, aseguró a un diario local que se bajaron del vehículo para cuidar de su hijo pequeño y creyeron que el perro se había quedado dentro del coche. No se dieron cuenta de que la mascota no estaba hasta que no llegaron a su destino.

Al día siguiente regresaron a la gasolinera y buscaron a Dou Dou por la zona durante dos horas, pero no había ni rastro de él. No fue la única vez que Qiu y su esposa se acercaron al lugar para ver si lo encontraban, pero no tuvieron suerte. "Esperábamos que sobreviviera y encontrara una persona de buen corazón que lo adoptara", explicó el hombre.

Dou Dou no se dio por vencido y, 26 días después de haberse perdido en el área de servicio y tras recorrer varias carreteras muy transitadas, consiguió llegar a su casa y reunirse con sus dueños, a los que les costó reconocerle por el estado en el que se encontraba: muy delgado y cubierto de barro.

"Aparte de estar más delgado que antes, seguía siendo el mismo. Sus ojos irradiaban de luz", aseguró Qiu. "Afortunadamente no estaba herido. A pesar de que Dou Dou estaba cansado y caminaba tambaleante el primer día, se ha vuelto mucho más enérgico recientemente", contó sobre el reencuentro con su mascota.