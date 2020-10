El amor incondicional de una gata por su cachorro discapacitado que está emocionando a internet

La gata cuida de su cría discapacitada. YOUTUBE KRITTER KLUB

La historia de una gata y su cría discapacitada ha conmocionado en las redes sociales después de hacerse viral un vídeo en el que el felino alimenta a su bebé, que se desplaza arrastrándose por el suelo porque no puede utilizar sus patitas traseras, según recoge Milenio. Todo comenzó cunado el equipo del canal de YouTube Kritter Klub se acercó a la vivienda de una mujer en Corea del Sur para tratar de descubrir de dónde salía la gata que ella siempre alimentaba en su azotea. Tras colocar varias cámaras alrededor de la terraza descubrieron cuál era su escondite: detrás de unas macetas, había una agujero en la pared en el que el felino se resguardaba del frío.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se llevaron. La gata no vivía sola, sino con su cría discapacitada a la que se encargaba de alimentar y proteger. Las imágenes muestran cómo el cachorro sale de su guarida para acercarse al plato con comida arrastrando las patas traseras, ya que no las puede mover.

Un veterinario se pronuncia en el vídeo sobre la situación de los animales a largo plazo explicando que "incluso si es lo suficientemente fuerte como para sostener a su hijo en la boca, el gatito crecerá y le costará trabajo saltar con él. A menos que las patas del gatito estén curadas, no podrán dejar la azotea juntos".

Para poder inspeccionar al pequeño, el equipo se ve obligado a tender una trampa a la madre para distraerla y así recoger a su cría y curar sus heridas, pero el resultado de las pruebas no es el que les habría gustado. "Debe haber tenido un accidente en el que se rompió la columna", asegura el profesional, cuyo diagnóstico es desesperanzador: "Aun si se trata, ya no podrá usar sus patas traseras".