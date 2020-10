La ausencia de originalidad se hace tendencia: triunfa en TikTok con vídeos en los que no hace absolutamente nada

Parece que la originalidad a la hora de ser influencer está en cuestión y sino que se lo digan a Anh Tran Tan, un usuario de TikTok que triunfa en la plataforma con un contenido muy especial: no hacer nada frente a la cámara.

El hombre vietnamita ha conseguido obtener más de 500.000 seguidores con sus publicaciones en las que se graba mirando a la cámara sin hacer absolutamente nada. Aunque Anh Tran Tan no tiene gran cantidad de contenido en su perfil, de hecho no cuenta ni con biografía, tiene casi 8 millones de 'me gusta' en alguno de sus post.

Si viajamos por su cuenta de TikTok encontramos publicaciones prácticamente iguales en las que solo aparece él mirando fijamente a la cámara acompañado por música vietnamita. Sin embargo, algunas de ellas cuentan con más de 39.3 millones de visualizaciones.

Según hace ver el triunfo de este vietnamita en redes, parece que la cotidianidad y todo aquello alejado de lo extravagante puede también convertirse en un éxito en internet.

Y es que no es la primera vez que vídeos de este tipo consiguen un amplio seguimiento. El pasado mes de julio, Muhammand Didit se grababa en su habitación mirando a la cámara sin hacer nada durante horas consiguiendo que actualmente su vídeo de Youtube cuente con más de 4 millones de reproducciones.

Por el momento no parece que este tipo de contenido haya sido puesto en marcha en España, pero si estás tratando de ganarte un sequito de seguidores, quizá esta sea una forma de convertirte en todo un influencer.