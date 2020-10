Un excursionista huye de un puma salvaje durante seis minutos y acaba por librarse del ataque del animal

Un excursionista paseaba por una zona boscosa de Utah, en EE UU cuando se topó en el camino con un puma salvaje, que le siguió y tentó durante seis largos minutos, haciendo amagos de atacar en varias ocasiones.

El senderista, llamado Kyle Burgess publicó el vídeo del encuentro en el Slate Canyon Trail cerca de Provo. En un primer momento el hombre se encontró con un par de cachorros de puma en el camino y poco después, con la madre, que, viendo invadido su territorio, comenzó a hostigarle.

Burgess comenzó a caminar hacia atrás, lentamente, mientras el puma le sigue por el camino, amagando con atacar, lanzándose hacia él una y otra vez.

"Oh, mierda, oh, mierda", dice en el vídeo el excursionista, que trata de asustar al animal gritando, pero el puma no se amedranta y sigue tras él, lanzándose una y otra vez.

"Este es el día en el que muero", dice el hombre y cosas como "¿dónde estará mi pistola?", a la par que insulta al animal. Al final, el hombre se agacha, coge una gran piedra y se la lanza al puma, haciendo que este salga corriendo por fin, alejándose del humano.