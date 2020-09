Se va de vacaciones al país menos visitado del mundo, una isla que está desapareciendo por el cambio climático

YES THEORY / YOUTUBE

Están los que planifican las vacaciones con meses de antelación, los que se lanzan a la aventura de visitar un lugar sin saber nada de él, los que contratan un paquete con un viaje sorpresa, y luego los que vuelan a zonas con unas características muy específicas. Es el caso de Thomas Brag, un youtuber que eligió como destino el país que aparecía en internet como menos visitado del mundo.

Este viajero, que lleva el canal Yes Theory con casi seis millones de suscriptores, decidió hacer una sencilla búsqueda en Google para organizar sus vacaciones del año pasado y llegó a Tuvalu, una isla en el océano Pacífico. Este país, uno de los cuatro que forman la Polinesia, es el menos visitado del mundo y en él viven unos 11.000 habitantes.

Con una superficie de unos 26 kilómetros cuadrados, es el cuarto país más pequeño del mundo y, desgraciadamente, su territorio se ha ido mermando a causa de la subida del nivel del agua ocasionada por el cambio climático.

Los turistas no son muy frecuentes, por lo que solo hay dos vuelos a la semana que salen desde Fiji por un precio de unos 900 euros. Sin embargo, a pesar de lo poco conocida que es, Thomas Brag encontró allí un auténtico "paraíso": "No me puedo creer que Tuvalu sea el país menos visitado del mundo [...] Mires donde mires, todo parece salido de un sueño".

Sus aguas cristalinas, su arena blanca, sus arrecifes de coral y sus atolones son testigo de las múltiples especies de fauna y flora que allí viven y que están en peligro de desaparecer por el aumento del nivel del océano.

Sin duda, este es todo un paraje digno de admirar que hasta ahora era desconocido. Pero recientemente, el vídeo se ha vuelto viral, aunque se publicó a finales de 2019, por lo que quizá Tuvalu reciba la visita de numerosos turistas próximamente.