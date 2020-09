Un 'youtuber' inventa una silla de ruedas todoterreno para su mujer capaz de correr a casi 20 kilómetros por hora

Cambry Kaylor tuvo un accidente ecuestre en 2015 que la dejó paralizada de cintura para abajo, pero esta lesión no la ha detenido para nada. Su marido Zack Nelson, conocido en YouTube como Jerry Rig Everything, ha inventado la 'no silla de ruedas', una especie de vehículo eléctrico todoterreno.

Ya en 2018, un año antes de que se casaran, el youtuber tuvo una idea parecida y unió dos bicicletas eléctricas y colocó un asiento en medio. Pero, al darse cuenta de lo cómodo y útil que era, trabajaron a fondo en este todoterreno eléctrico al que llamaron The Rig.

"El reto más difícil de desarrollar una 'no silla de ruedas' es el precio. Queríamos crear algo que fuera asequible para todos", explicó a Bored Panda. "Encontrar componentes de calidad y un diseño lo suficientemente simple al precio más barato posible llevó bastante tiempo".

Han comercializado estas 'sillas' eléctricas en diferentes colores al precio de 4.750 dólares (unos 4.000 euros), una cantidad inferior al coste de otras "sillas de ruedas todoterreno", como indicó su creador.

Aun así, manejarla no es tan sencillo, pues el conductor necesita de bastante "fuerza en la parte superior del cuerpo y en las manos para maniobrar... Casi tanta fuerza como la que se necesita para usar una bicicleta de pedales normal", apuntan en su web oficial. "Además, coordinar el acelerador, los frenos y la dirección requiere de una completa capacidad cognitiva y de toma de decisiones".

Zack Nelson contó que The Rig es aparentemente silenciosa, por lo que su esposa Cambry puede ir en grupo y participar en la conversación sin que un motor ruidoso suene de fondo. Además, si lo que quiere es correr, puede ir a una velocidad de casi 20 kilómetros por hora en un rango de entre 16 y 32 kilómetros.