Un tetrapléjico logra ponerse de pie solo tras más de 3 años intentándolo: "Valió la pena cada segundo"

Conseguir tus retos personales es, sin duda, uno de las cosas más enriquecedoras y emotivas que existen, tanto para quien lo logra como para quien ve su esfuerzo y dedicación. Por ello, Robert Paylor, un hombre tetrapléjico de California (Estados Unidos), ha enternecido tanto a Twitter con su vídeo en el que muestra cómo ha conseguido levantarse solo de la silla de ruedas.

Este estudiante de la Universidad de California se rompió el cuello en 2017 durante un campeonato de rugby y los médicos le dijeron que nunca más podría volver a andar o a mover sus manos. Pero este joven se negaba a aceptar esta realidad y cada día luchó para rebatir este diagnóstico.

Ahora, este tetrapléjico se ha convertido en un orador experto que da charlas de motivación para inspirar a otras personas como él para que puedan andar. Y es que todo lo que ha conseguido Robert Paylor es sorprendente, pues no solo puede mover los brazos, sino que puede dar pequeños pasos con andador o muletas.

Sin embargo, el pasado martes consiguió un logro aún mayor que el estudiante lleva más de tres años intentando. "¡Hoy me he levantado por mi cuenta de mi silla de ruedas por primera vez! Me costó 1.220 días conseguir este objetivo y valió la pena cada segundo", escribió en Twitter, donde su vídeo ya tiene 3 millones de reproducciones y más de 180.000 likes.

Su publicación arrancó un aplauso generalizado en esta y en otras redes sociales, y esta claro que este reto personal que ha superado supone una diferencia muy grande para Robert Paylor, ya que significa el inicio de su independencia para moverse.