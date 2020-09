Un turista británico tarda cuatro horas en comerse sus patatas para no llevar la mascarilla en su vuelo a España

Un turista inglés que viajaba en un vuelo de easyJet entre la ciudad de Huddersfield y Tenerife se las ingenió para pasar todo el viaje, de cuatro horas, sin usar la mascarilla: el truco, pasarse todo el rato comiendo un mismo bote de Pringles.

El viajero, llamado Michael Richards, de 41 años, alardeó en Facebook de su hazaña, que urdió para evitar "la incómoda mascarilla". Sólo se protegió para ir una vez al servicio.

"Puedes quitarte la mascarilla mientras estés comiendo y bebiendo. No me creo que estas Pringles me duraran cuatro horas. Eso es una cada dos minutos y medio", dijo el imprudente turista, tras mirar en internet cuántas patatas trae cada tubo.

Según el Daily Mail, fuentes de easyJet confirmaron que ningún pasajero se quejó de que este turista se pasara todo el viaje sin mascarilla.