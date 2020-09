El enfado de un padre al descubrir que su hija le ha teñido el pelo rubio: "¡Vete a casa de tu madre!"

TyTrenique Stampley es una chica de Misisipi, Estados Unidos, que acostumbra a compartir vídeos con su padre Stant a las redes sociales. Sin embargo, una de las publicaciones que subió gastándole una broma no le gustó demasiado, y provocó un enfado que ya se ha vuelto viral.

La joven compartió el clip el pasado mes de marzo en Facebook, pero recientemente se ha difundido a través de Reddit, donde los usuarios no han dejado de reírse en los comentarios. Y es que Stampley le tiñó el pelo al protagonista del vídeo, pero en lugar de usar tinte utilizó decolorante, provocando su enfado al verse al espejo.

En la grabación, que acumula más 1.8 millones de visitas en Facebook, se la ve a ella riéndose mientras le seca la cabeza a Stant, pero cuando él sube la mirada comienza a gritar: "¿Sabes una cosa? No me pidas ni una maldita cosa más, hija de puta. ¡No me pidas nada, porque yo no juego a esta mierda!".

"Lleva tu culo negro a la casa de tu madre. Sabes muy bien que no quiero esta maldita mierda en mi cabeza, hija de puta...", continúa diciendo su padre mientras ella sigue riéndose. "Besa mi maldito culo".

Pocos días después, TyTrenique Stampley publicó un vídeo enseñando el nuevo pelo de su padre, esta vez ya sí con el color moreno que él quería y mostrando que todo había sido una pequeña broma. Aun así, muchos de los usuarios se mostraron sorprendidos con la forma en la que él reaccionó.

"Es curioso cómo tu propia educación te hace reaccionar a cosas como esta. Mi sangre se enfrió un poco por el tono y lo molesto y enfadado que estaba. Habría salido corriendo por la puerta si ese fuera mi padre", escribió una persona en los comentarios. Por otro lado, otros usuarios destacaron que, aunque usa muchas palabras malsonantes, no parecía un tono de enfado.