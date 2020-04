Cómo teñirse el pelo en casa, no destrozarlo en el intento y tener buenos resultados

Se han vivido semanas de tensión por la escasez de productos básicos como el papel higiénico, gel desinfectante, jabón, harina, mascarillas... pero ahora hay un nuevo producto que está desapareciendo de los estantes del supermercado: los tintes de pelo.

Una vez pasado el pánico inicial, la gente está dejando de acaparar productos de primera necesidad al ver que realmente no hay desabastecimiento, por lo que han empezado a comprar compulsivamente tintes para el cabello, ya sea por aburrimiento o porque las raíces y las canas están comenzando a aparecer.

Desde yatepeino, un servicio de peluquería a domicilio, comentan que su demanda actual comparada con el mismo periodo el año pasado ha aumentado un 475%. "La gente durante el confinamiento se ha hecho auténticos destrozos en el pelo", comenta Ana Schlüter, la CMO. Cuenta que hay numerosos casos de gente que ha pedido un SOS porque el lunes volvían a trabajar "y no querían salir así a la calle".

Para evitar estos destrozos hay que saber cómo manejar y utilizar correctamente estos productos y no comenzar a lo loco. Es importante tener en cuenta que el resultado final no va a ser como el de la peluquería, ya que ellos, además de aplicar el color, también aportan matices para dar con el color perfecto y personalizado.

Los tintes de supermercado no pueden compararse con los profesionales. Estos últimos dejan un color más fuerte, brillante y un pelo más sano, además de que se puede regular el peróxido en 10, 20, 30 o 40, dependiendo de el tono base y el color que se desea conseguir, mientras que en las cajas de supermercado muchas veces no indica siquiera el número de volúmenes del peróxido.

Una vez dejado esto claro, es hora de elegir que tinte. Ahora no es buen momento para cambiar de color en un pelo previamente coloreado, por lo que habría que seguir con un tono parecido para que no se produzca ningún estropicio.

Es importante escoger un tinte de calidad que no vaya a dañar el cabello. Los mejores que podemos encontrar ahora en supermercados y farmacias son Olia de Garnier, Phyto Color, Excellence Creme de L'Oréal Paris, Color Advance Profesional de Llongueras o Syoss Oleo Intense.

Tintes de pelo GARNIER, PHYTO, LOREAL, SYOSS

Primer paso: prepararse

Es muy importante no lavarse el pelo mínimo 48 horas antes de la coloración. Cuando nos lavamos el cabello creamos micro abrasiones en el cuero cabelludo que podrían hacer la coloración dolorosa, sobre todo si se usa un peróxido alto o se decolora. Además, los aceites naturales protegen esta zona tan sensible, por lo que no es buena idea eliminarlos.

También, es recomendable cubrir el espacio donde nos vamos a teñir, sobre todo el suelo y el cuerpo. Lo ideal sería ponerse una camiseta vieja que no nos importe estropear con el tinte.

Si queremos que la coloración salga bien hay que cepillar muy bien el pelo antes y que esté seco para que no se diluya el tinte. Además, si cuando estamos tiñendo nos encontramos un nudo, esa parte no se va a colorear bien, o no se va a colorear en absoluto, quedándose a parches.

A la hora de teñir, lo ideal es dividir el pelo en cuatro secciones: hacemos primero una raya en medio desde el inicio del cabello hasta la nuca, quedando así dos secciones, y las volvemos a dividir por la mitad a la altura de la oreja.

Para teñir se divide el pelo en cuatro secciones. MY HAIRDRESSER

Segundo paso: dónde empezar

Si es un pelo virgen (que nunca se ha teñido antes), lo mejor es empezar de medios a puntas sección por sección y, una vez que ya hemos completado todas las secciones, lo aplicamos en la raíz, ya que el calor que desprende el cuero cabelludo hará que se procese el color mucho más rápido y así lo tendremos igualado.

Si ya tenemos un color preexistente en el pelo y nos queremos aplicar un tinte más oscuro, debemos empezar por las partes más oscuras, pero de nuevo, no comenzar por la raíz.

Si lo único que queremos es retocar la raíz (y es lo que recomendamos), simplemente aplicamos el tinte en la raíz y, pasados unos 20 minutos, lo aplicamos en el resto del pelo para revivir el tono.

Tercer paso: aplicación

Lo mejor es empezar de abajo a arriba, es decir, desde las secciones traseras hasta las que tenemos delante y son las más visibles.

De la sección en la que estemos trabajando separamos otra sección de un centímetro de grosor para estar seguros de que cubrimos todo el cabello y aplicamos el color. Continuamos hasta cubrir por completo todas las secciones.

Cada sección se divide en pequeñas secciones para aplicar bien todo el color. brad mondo/YOUTUBE

Último paso: lavado

Una vez pasado el tiempo que indica cada fabricante, hay que retirarlo con agua. La temperatura es muy importante en este caso, ya que nunca hay que lavarlo con agua fría, siempre templada. Esto es debido a que la temperatura de nuestro cabello en ese momento es alta y por lo tanto, la cutícula está abierta para que coja bien todo el color, por lo que un cambio tan brusco cerraría la cutícula de golpe y podría romperlo.

Para retirar el tinte de la raíz hay que masajear el cuero cabelludo suavemente, sin usar las uñas y con delicadeza ya que esta zona está sensible por el proceso al que le hemos sometido y no queremos irritarlo ni que se produzcan heridas.

Nos aseguramos de que lo hemos retirado bien (a veces necesitamos dos lavados para conseguirlo) y procedemos a nutrirlo con acondicionador y mascarilla. Muchas cajas vienen con sérums, mascarillas o acondicionadores para aplicarlo después del lavado para ayudar a cerrar la cutícula para que no se vaya el color y darle más brillo y suavidad.