La indignante invitación de boda que recibió de sus primos: "Trae tu bebida y firma una renuncia de culpa por la Covid"

El coronavirus ha paralizado y retrasado multitud de bodas. El peligro de reunir a tantos invitados y la imposibilidad de muchos establecimientos de poder ofrecer una ceremonia y un banquete con todas las medidas de seguridad ha provocado que muchas parejas hayan pospuesto su matrimonio.

Pero no le sucedió lo mismo a esta usuaria de Facebook, que recibió una invitación para la boda de su primo o prima, pero las condiciones que pedía para asistir la indignaron.

Esta mujer estadounidense compartió lo sucedido en el grupo de Facebook That's It, I'm Wedding Shaming (así es, me avergüenzo de la boda) y mostró una foto de la invitación del enlace en la que ponía "Trae tu propia cerveza" y "Tendrás que firmar una carta de exención de culpa".

Invitación de una boda durante la Covid en la que se pide que se firme una renuncia de culpa. FACEBOOK

"Si tienes que hacer que tus invitados firmen una renuncia, mejor date a la fuga", se quejó la usuaria en la red social. Además, tal y como aclaró en otro post, el lugar de la celebración no parecía ser un establecimiento legal: "Investigaciones posteriores muestran que podría ser propiedad de alguien, no un local de verdad".

Sus publicaciones se llenaron de comentarios de sorpresa por tal petición. "¿Trae tu propia cerveza y podrías morir? ¡La mejor boda de la historia!", ironizó un usuario. "Si me estás pidiendo que me muera, al menos paga el alcohol, paleto tacaño", escribió otro.