Los jeroglíficos del Metro de Madrid que están enganchando a los viajeros

👻 ¿Tú también has visto fenómenos extraños en nuestro perfil?

No son fantasmas… ¡¡Es el trivial #MetroCultura!!

🤯 Pasa y prepárate para jugar. ¿Te atreves?



🤩 Sí -> https://t.co/t6LUnM1bSv

😭 No -> https://t.co/aP8H2xeSuW#JuegosMetropic.twitter.com/HNj70VCm15