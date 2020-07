Un bar de Turquía cobra a unos turistas 48 euros por un kebab, 24 por una ración de pan de pita y 8 por un café

Unos turistas británicos que viajaron recientemente a la ciudad turca de Bodrum recibieron un sablazo en toda regla en uno de sus bares.

Tal y como se denuncia en una foto que está circulando por las redes sociales, el establecimiento les cobró 48 euros por un kebab. La cosa no se queda ahí, sino que en la cuenta también se pueden ver otros precios desorbitados, como una ración de pan de pita a 24 euros o cafés a 8 euros cada uno.

Además, no solo eso, sino que un hotel cercano llamado Maçakızı está cobrando 72 euros al día a sus huéspedes si quieren nadar en el mar a través de sus accesos.

Precios inflados en un restaurante turco. TWITTER

Pese al revuelo formado y a las quejas, el alcalde de Bodrum, Ahmet Aras, defendió que se inflen los precios, alegando que las empresas solo estaban tratando de sobrevivir después de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a Mirror, insta a que los turistas busquen otros lugares donde la comida sea más barata, ya que, según él, los hay.

"Las empresas aquí están sufriendo un duro golpe debido a la pandemia del Covid-19. No pueden llegar a fin de mes", señala, aunque advierte. "Por supuesto, eso no significa que tengan que cobrar de más a sus clientes".