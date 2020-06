Un hombre gana 67.000 dólares en la lotería y cuelga cuando le llamaban por teléfono para informarle del premio

En Australia, dos hombres ganaron el primer premio de 100.000 dólares australianos (unos 67.950 dólares estadounidenses) en el sorteo del Super Jackpot Lucky Lotteries el pasado 9 de junio, pero cuando llamaron a uno para anunciarle la buena noticia, colgó el teléfono al pensar que se trataba de una broma, según informa The Lott.

Cuando finalmente se dio cuenta del error que acababa de cometer, llamó corriendo a la administración para disculparse y reclamar el premio. "Había estado recibiendo muchas llamadas molestas y pensé que podía ser una de ellas, o que era una especie de broma", comentó uno de los afortunados.

Cuenta que su opinión cambió cuando entró en su cuenta y por fin pudo enterarse de que aquello no era ninguna broma, y que le estaba pasando de verdad.

El hombre siempre juega con un miembro de su familia, y no esperó para ponerse en contacto con él y contarle la buena nueva, aunque reaccionó igual que él. "Al principio no me creyó", comentó al medio.

En cuanto a qué van a hacer con el dinero, uno de los premiados lo invertirá en pagar facturas y hacerse con un nuevo ordenador, mientras que el otro planea aprovechar el premio para viajar por el extranjero.